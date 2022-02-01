Замглавы Еврокомиссии: Санкции против РФ скажутся на экономике Евросоюза

«Мы готовим массивный пакет санкций против России в случае дальнейшей агрессии. Они должны иметь сдерживающий эффект, показывающий РФ, что агрессивные действия повлекут за собой тяжелые последствия. Это цена, которую мы должны заплатить, если хотим сохранить мир в Европе», – сказал Валдис Домбровскис в эфире телеканала Bloomberg TV.