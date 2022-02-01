Роскомнадзор потребовал удалить материалы у нескольких СМИ , которые связаны с расследованиями Навального

Ведомство ссылается на решение Генпрокуратуры, в котором говорится, что подобные материалы распространяют организации, признанные в России экстремистскими и запрещенные. Среди текстов, удаления которых добивается Роскомнадзор, новость о фильме-расследовании «Он вам не Димон» о бывшем премьер-министре, а ныне зампреде Совета безопасности Дмитрии Медведеве, а также о недвижимости некоторых высокопоставленных госчиновников и руководителей госкомпаний. Уведомления уже получили интернет-издание Znak.com, телеканал «Дождь*», издание «Медуза*».

Российские власти считают «Медузу*» и «Дождь*» иностранными агентами.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.