За минувшие сутки в России официально выявили 125 836 новых случаев COVID-19

Госпитализированы 17 487 человек. Умерли — 663 человек.

В Москве за сутки выявлено 21533 новых заболевших коронавирусом, госпитализированы 1615, умерло 76 человек.