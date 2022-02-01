Министерство здравоохранения увеличило срок годности вакцины от коронавируса «Эпиваккорона».

Разработчики препарата в центре «Вектор» не исключили, что его могут в дальнейшем продлить еще раз. На прошлой неделе газета «Ведомости» писала, что власти перестали закупать и отправлять в регионы эту вакцину. Источник издания говорил, что она не пользуется популярностью. А исследователи из Санкт-Петербурга утверждали, что использование этого препарата повышало риски заразиться коронавирусом. В «Векторе» с такой критикой не согласились.