Министерство здравоохранения увеличило срок годности вакцины от коронавируса «Эпиваккорона».

Разработчики препарата в центре «Вектор» не исключили, что его могут в дальнейшем продлить еще раз. На прошлой неделе газета «Ведомости» писала, что власти перестали закупать и отправлять в регионы эту вакцину. Источник издания говорил, что она не пользуется популярностью. А исследователи из Санкт-Петербурга утверждали, что использование этого препарата повышало риски заразиться коронавирусом. В «Векторе» с такой критикой не согласились.
2022-02-01T11:30:40+03:00
2022-02-01T11:30:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 01 февраля 2022
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