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11:22, 01 февраля 2022

Верховный суд России считает, что международный «Мемориал» вводил людей в заблуждение.

Так в инстанции объяснили, почему было принято решение о ликвидации организации.

Правозащитники пытались скрыть от людей, что «Мемориалу*» присвоен статус иностранного агента, говорят в суде. Отсутствие публичности было систематическим и, главное, умышленным. Именно поэтому крайняя мера в виде ликвидации вполне соразмерна, ведь нарушения закона вызвали пагубные последствия. Все, что сообщество себе позволяло, нарушает конституционный принцип равенства общественных объединений. Это посягает на основы правопорядка, убеждает судья. Даже многочисленные штрафы не стали для «Международного Мемориала*» преградой. У государства больше не осталось других вариантов, кроме как юридически распустить сообщество. Как утверждают в Верховном суде, даже многочисленные престижные награды, которые правозащитники получили за годы работы, никак не умаляют весь вред обществу.

Решение о ликвидации «Мемориала*» Верховный суд принял в конце прошлого года. На днях представители общества подали жалобу.
«Мемориал*» внесли в список иностранных агентов несколько лет назад.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


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