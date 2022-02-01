Белоруссия заявила об отсутствии угрозы безопасности зарубежных дипломатов на территории республики

МИД Белоруссии утверждает, что зарубежным дипломатам ничего не угрожает, в ответ на распоряжение Госдепа США об эвакуации семей своих госслужащих из республики.

Госдепартамент США вывозит из Белоруссии членов семей американских госслужащих. В Вашингтоне объяснили это российской военной активностью вблизи границы с Украиной. Из-а этого, как полагают во внешнеполитическом ведомстве, в регионе сложилась непредсказуемая и напряженная ситуация. Американское посольство в Минске также рекомендовало гражданам США в республике проявлять повышенную бдительность. На прошлой неделе США начали вывозить семьи дипломатов из Киева.