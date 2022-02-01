Москалькова отправила в Генпрокуратуру повторный запрос по ситуации с похищением чеченскими силовиками Заремы Мусаевой

В Чечне завели уголовное дело на Зарему Мусаеву. Она обвиняется по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Утверждается, что она якобы расцарапала лицо участковому. За это ей может грозить до 10-ти лет лишения свободы, – пишет Telegram-канал База. Напомню, что сейчас Мусаева отбывает административное наказание за сопротивление полиции. Она была доставлена в Чечню из Нижнего Новгорода. Чеченские силовики забрали ее прямо из квартиры без обуви. Утверждалось, что они осуществляют ее привод в качестве свидетеля по уголовному делу. Мусаева является матерью чеченских правозащитников Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых, которых глава Чечни Рамзан Кадыров обвиняет в терроризме.