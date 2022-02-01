Лавров направил главам МИД стран НАТО послания о понимании принципа неделимости безопасности в альянсе

Как утверждает агентство РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный источник в дипломатическом ведомстве, сообщение Сергея Лаврова было адресовано в том числе и госсекретарю США Энтони Блинкену.

Российский МИД отрицает отправку в США ответа по теме о гарантиях безопасности. Во внешнеполитическом ведомстве сказали агентству РИА Новости, что Москва еще работает над документом. Это будет сводный ответ как Соединенным Штатам, так и НАТО.

Несколько часов назад газета The Washington Post написала со ссылкой на американских чиновников о том, что Вашингтон получил письменный ответ российского руководства. Свои предложения Соединенные Штаты прислали в Москву на прошлой неделе.