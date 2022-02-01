Правозащитные НКО смогут в этом году претендовать на президентский грант на развитие гражданского общества

Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных, включена в число направлений, которые могут получить грант.
Заявки НКО на грант принимаются с 1 февраля по 15 марта на официальном сайте Фонда президентских грантов.
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Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных, включена в число направлений, которые могут получить грант.
Заявки НКО на грант принимаются с 1 февраля по 15 марта на официальном сайте Фонда президентских грантов.