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09:48, 01 февраля 2022

Корпорация Sony покупает компанию Bungie, разработавшую игры Halo и Destiny

Сумма одной из крупнейших сделок на рынке видеоигр составляет более 3,5 миллиардов долларов.
Это уже вторая крупная покупка на рынке видеоигр с начала года. В прошлом месяце корпорация Microsoft объявила о том, что приобретает компанию Activision Blizzard. Сделку собираются закрыть в следующем году. Ее общая сумма составит почти 70 миллиардов долларов.


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