Корпорация Sony покупает компанию Bungie, разработавшую игры Halo и Destiny

Сумма одной из крупнейших сделок на рынке видеоигр составляет более 3,5 миллиардов долларов.

Это уже вторая крупная покупка на рынке видеоигр с начала года. В прошлом месяце корпорация Microsoft объявила о том, что приобретает компанию Activision Blizzard. Сделку собираются закрыть в следующем году. Ее общая сумма составит почти 70 миллиардов долларов.