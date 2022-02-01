Z Архив новостей новости
5 0 6 0
09:27, 01 февраля 2022

Спикер парламента Армении подписал протокол об отставке президента Саркисяна

Парламент Армении несколько минут назад официально принял отставку президента страны Армена Саркисяна. Сегодня истек недельный срок, за который глава государства мог отозвать свое прошение об уходе. Саркисян объяснил свое решение тем, что у него отсутствуют полномочия, чтобы влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.
Внеочередные выборы президента должны будут пройти в течение месяца. Главу государства в Армении избирает парламент.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин: Вашингтон хочет управляемого им Президента России В понимании граждан нашей страны это санкции против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это…

5 169 6 20845 26.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Им нужно показать, что Россия испугалась, а они спасли мир Раздувание угроз по поводу якобы предстоящего нападения России на Украину все больше становится сугубо англо-саксонским делом. Именно Великобритания, США и Канада задают тон кампании по поводу грозящих России санкций…

5 76 6 9611 31.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы!..

5 149 6 19287 31.01
Блоги

«Часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны» Ответ Посла России в США А.И. Антонова на вопрос СМИ…

5 108 6 19880 28.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики…

5 120 6 23445 26.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Есть интерес в прямом военном конфликте с Россией — с любым исходом Всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий — это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе…

5 42 6 8204 26.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

О чрезвычайных мерах по недопущению войны «Яблоко» готово взять на себя ответственность за организацию мирных переговоров, и предлагает себя в качестве организатора и участника гражданского международного переговорного процесса…

5 30 6 6037 27.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Глубокий смысл бессмысленного колебания воздуха Наши солдаты будут погибать и убивать, не защищая Родину, как украинцы, а исключительно ради понтов начальства. Война с Украиной – это путь в пропасть, из которой нам будет не выбраться…

5 86 6 17611 00:39
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Неделимое лицемерие В связи с обострением конфликта между Украиной и РФ, Кремль все время призывает коллективный Запад уважать российские красные линии и безопасность в целом. И при этом абсолютно игнорирует украинские красные линии…

5 174 6 36744 30.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Законы об «иноагентах» надо не «совершенствовать», а отменять За законы об «иноагентах» и «нежелательных организациях» в Госдуме в едином порыве голосовали ЕР-КПРФ-ЛДПР-СР"...

5 40 6 9323 30.01
Блоги

«Американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине» Комментарий посольства России в США…

5 123 6 29713 26.01
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Февраль. Достать чернил и плакать! Где-то вы, мои молодые читатели, уже не раз слышали эти сталинские слова «Удары будут наноситься по центрам принятия решений»...

5 236 6 58703 31.01
Интервью Интервью

Сергей Лавров гость: Сергей Лавров министр иностранных дел России

Интервью для четырёх радиостанций: «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и Sputnik Если это зависит от России – войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим…

5 158 6 44004 28.01
#слушать 01:29:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Навальный политик

Фильм «Навальный» получил на фестивале Sundance 2 награды По оценкам зрителей фильм обошел не только все документальные, но и все художественные ленты на фестивале — то есть другие 84 фильма…

5 192 6 53007 29.01
Блоги

Фархад Ахмедов экс-сенатор, предприниматель, меценат

Украинский гамбит: отойти от последней черты Доминируют те, кто стремится использовать его как «ледокол» управляемой конфронтации с РФ. Разыграть геополитический гамбит, употребив Украину в качестве разменной пешки…

5 72 6 36131 25.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Когда понимаешь, что война у них в головах. «Привет Алекс!» Зеленскому ох как нужна война на Востоке Украины и неважно с каким результатом. Ему нужна победа и сострадания Европы, да тут ещё и Порошенко вернулся, а недалеко и выборы…

5 34 6 9987 26.01

Популярное за неделю

Новости

Бывший следователь, который вел дела против политика Алексея Навального и других оппозиционеров, стал адвокатом Рустам Габдуллин считает, что настала пора сменить род деятельности, чтобы продолжить развиваться как личность и бороться с несправедливостью…

5 31 6 52765
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я все-таки предполагал, что эта деградация, к которой нас ведут, должна быть мягкой и постепенной. В Кремле же не дураки сидят, они понимают, что у России будущего нет, а куда-то надо двигаться. Осталась одна дорога – в прошлое…

5 41 6 97783 26.01
#слушать 52:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3609872
«Когда остались сомнения»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3015 30.01
Блоги

Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Путин продолжит повышать ставки и играть на нервах Вначале-то это точно был блеф, но военная риторика тоже обладает свойством самосбывания: блефующий входит во вкус…

5 150 6 125466 26.01
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Я не смотрел федеральное телевидение… Но не сомневаюсь, что все произошедшее – очередная победа Путина. Не правда ли? В очередной раз Путин всех переиграл. Это главное для путинского электората…

5 73 6 90338 27.01
#слушать 38:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9413779
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5153682

Сегодня в эфире