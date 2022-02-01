Спикер парламента Армении подписал протокол об отставке президента Саркисяна

Парламент Армении несколько минут назад официально принял отставку президента страны Армена Саркисяна. Сегодня истек недельный срок, за который глава государства мог отозвать свое прошение об уходе. Саркисян объяснил свое решение тем, что у него отсутствуют полномочия, чтобы влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

Внеочередные выборы президента должны будут пройти в течение месяца. Главу государства в Армении избирает парламент.