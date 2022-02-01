Сенат США на этой неделе может утвердить пакет антироссийских санкций в случае агрессии Москвы против Киева

Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на опрошенных им сенаторов. Ранее в Сенате предложили ввести ограничения, не дожидаясь предполагаемого вторжения РФ на Украину. В то же время в Белом доме это решение отвергли ввиду того, что при преждевременной публикации санкции утратят свой сдерживающий эффект.
2022-02-01T07:55:36+03:00
2022-02-01T07:55:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:55, 01 февраля 2022
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