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07:44, 01 февраля 2022

США получили ответ от РФ на свое предложение по деэскалации украинского кризиса

Подробностей содержания российского ответа не приводится. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник издания подчеркнул, что США по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих опросов.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.


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