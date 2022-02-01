США получили ответ от РФ на свое предложение по деэскалации украинского кризиса

Подробностей содержания российского ответа не приводится. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.



Собеседник издания подчеркнул, что США по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих опросов.



Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.