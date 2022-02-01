На Тортасинском месторождении под Сургутом вспыхнул пожар, четыре человека пострадали

Вахтовики получили ожоги первой и второй степени, они госпитализированы. Угрозы их жизни нет. Пожар ликвидирован. Утечки нефти и газа нет. Причиной возгорания стал выброс газа, что, предварительно, случилось во время спуска перфоратора в скважину. В результате этого загорелся подъемный механизм для ремонта скважин и цементировочного агрегата.