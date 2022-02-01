Спикер нижней палаты парламента Казахстана подал заявление об отставке, — ЦИК Казахстана

Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. «Будет внеплановое заседание мажилиса. Ожидается, что Нигматулин подаст в отставку. Кто будет вместо него – нам даже не намекнули», — сказал ранее корреспонденту КазТАГ один из депутатов мажилиса. Нигматулин был назначен спикером мажилиса в июне 2016 года.