Спикер нижней палаты парламента Казахстана подал заявление об отставке, — ЦИК Казахстана

Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. «Будет внеплановое заседание мажилиса. Ожидается, что Нигматулин подаст в отставку. Кто будет вместо него – нам даже не намекнули», — сказал ранее корреспонденту КазТАГ один из депутатов мажилиса. Нигматулин был назначен спикером мажилиса в июне 2016 года.
2022-02-01T06:51:50+03:00
2022-02-01T06:51:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:51, 01 февраля 2022
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