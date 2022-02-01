Пропавшего в Приморье семилетнего мальчика нашли живым

Во вторник полиция информировала, что правоохранители и волонтеры ищут ребенка, который накануне вечером ушел из дома с ледянкой и не вернулся. Мальчика нашли сотрудники ГИБДД. Он жив, здоров, ему ничего не угрожает, — сообщили в региональном УМВД. Ребенок пропал вчера в Арсеньеве Приморского края.