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06:32, 01 февраля 2022

Пропавшего в Приморье семилетнего мальчика нашли живым

Во вторник полиция информировала, что правоохранители и волонтеры ищут ребенка, который накануне вечером ушел из дома с ледянкой и не вернулся. Мальчика нашли сотрудники ГИБДД. Он жив, здоров, ему ничего не угрожает, — сообщили в региональном УМВД. Ребенок пропал вчера в Арсеньеве Приморского края.


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