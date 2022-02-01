Китай открыл новый маршрут транспортировки медикаментов и охлажденной продукции в Москву

Это новый железнодорожный путь. Поезд, перевозящий 50 сорокафутовых рефрижераторных контейнеров с овощами, фруктами, полуфабрикатами и лекарствами, отправился рано утром в Россию. Стоимость груза, общая масса которого достигает тысячи тонн, составляет два миллиона долларов. Ожидается, что товарный состав прибудет в Москву 17-18 февраля.