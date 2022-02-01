В МИД Японии обеспокоены возможным резким изменением ситуации вокруг Украины

Япония последовательно выступает за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил на регулярной пресс-конференции министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Он также напомнил об прозвучавшем в конце января призыве к находящимся на Украине гражданам Японии как можно скорее покинуть ее территорию.