В МИД Японии обеспокоены возможным резким изменением ситуации вокруг Украины

Япония последовательно выступает за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил на регулярной пресс-конференции министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Он также напомнил об прозвучавшем в конце января призыве к находящимся на Украине гражданам Японии как можно скорее покинуть ее территорию.
2022-02-01T06:09:09+03:00
2022-02-01T06:09:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2973438-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:09, 01 февраля 2022
Загрузка комментариев...