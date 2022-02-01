Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 16 чиновников Мьянмы

В них вошел ряд министров нового правительства страны. Попадание в санкционный список означает запрет на въезд на территорию государства. «Новая Зеландия в очередной раз решительно осуждает военный переворот в Мьянме и действия находящегося у власти режима», указала глава внешнеполитического ведомства в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.