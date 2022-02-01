В Ханты-Мансийске пострадали четыре человека при выбросе газа на месторождении

«При проведении работ, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами», — сказал собеседник агентства ТАСС в экстренных службах ХМАО. Пожар потушен, погибших, по предварительной информации, нет.