В Ханты-Мансийске пострадали четыре человека при выбросе газа на месторождении

«При проведении работ, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами», — сказал собеседник агентства ТАСС в экстренных службах ХМАО. Пожар потушен, погибших, по предварительной информации, нет.
2022-02-01T05:49:15+03:00
2022-02-01T05:49:38+03:00
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05:49, 01 февраля 2022
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