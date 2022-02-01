Госдеп распорядился вывезти из Белоруссии семьи дипломатов из-за ситуации вокруг Украины

«31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа, его приводит агентство Интерфакс. Отмечается, что в связи с увеличением «необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вблизи границы с Украиной» ситуация «непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность».