Госдеп распорядился вывезти из Белоруссии семьи дипломатов из-за ситуации вокруг Украины

«31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа, его приводит агентство Интерфакс. Отмечается, что в связи с увеличением «необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вблизи границы с Украиной» ситуация «непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность».
2022-02-01T05:24:13+03:00
2022-02-01T05:24:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:24, 01 февраля 2022
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