В ИКАО заявили о «пробелах» в данных Минска об инциденте с рейсом Ryanair

В организации не уточнили, какие конкретно государства выразили обеспокоенность несостыковками. В связи с этой информацией Совет ИКАО попросил следственную группу продолжить работу. Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич.