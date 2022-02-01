В ИКАО заявили о «пробелах» в данных Минска об инциденте с рейсом Ryanair

В организации не уточнили, какие конкретно государства выразили обеспокоенность несостыковками. В связи с этой информацией Совет ИКАО попросил следственную группу продолжить работу. Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич.
2022-02-01T05:11:07+03:00
2022-02-01T05:11:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 01 февраля 2022
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