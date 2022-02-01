Генпрокуратура подготовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер, — Коммерсантъ

Как заявили изданию Коммерсантъ в Генпрокуратуре, дорожные камеры иногда «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями». В ведомстве также привели в пример ситуацию в Нижегородской области: с 21 по 26 августа с помощью камер ГИБДД вынесла более 6,5 тысяч штрафов за превышение скорости на общую сумму более 4,2 миллиона рублей, хотя на самом деле этих нарушений не было.
2022-02-01T05:04:32+03:00
2022-02-01T05:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 01 февраля 2022
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