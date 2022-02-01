Прокурор Нью-Йорка отказался выдвигать обвинения в сексуальных домогательствах против бывшего губернатора штата

«Как мы говорили с самого начала, правда выйдет наружу», — заявил пресс-секретарь Эндрю Куомо. Он ушел с поста губернатора в августе прошлого года после того, как 11 женщин, в том числе сотрудницы Куомо, обвинили 63-летнего губернатора в домогательствах. Кроме того, губернатор предлагал своей помощнице Шарлотт Беннетт сделать татуировку на интимных частях тела, интересуясь, есть ли у нее где-нибудь на теле пирсинг, сообщает BBC.