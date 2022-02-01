Глава МИД Канады Жоли ушла от прямого ответа на вопрос о поставках вооружения Украине

«Я и мой коллега депутат согласны в том, что необходимо не допустить дальнейшего вторжения на Украину. Однако сейчас важнее всего сосредоточить наши усилия на дипломатии и сдерживании. Именно этим мы и занимаемся», — сказала Жоли, чье выступление транслировал телеканал Global News, цитату приводит агентство РИА Новости. Она подчеркнула, что Оттава абсолютно привержена дипломатическому разрешению украинского кризиса.
2022-02-01T04:35:53+03:00
2022-02-01T04:35:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:35, 01 февраля 2022
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