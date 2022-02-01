Словацкий премьер Хегер поддержал усиление НАТО в Восточной Европе

Политик добавил, что НАТО, по его мнению — это «гарант мира в Европе». «Если интересы безопасности Словакии и Европы требуют укрепления военной мощи на наших восточных границах, то мы, конечно, пойдем на это. Один за всех, все за одного», — написал Эдуард Хегер в своем «Твиттере». На прошлой неделе Пентагон заявил о готовности перебросить 8,5 тысяч военных на «восточный фланг» Европы в случае обострения ситуации на границе России и Украины.