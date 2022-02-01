Преступления на почве ненависти к азиатам в США выросли на 339% в 2021 году, — The Hill

Больше всего их совершали в Лос-Анджелесе, следом идет Нью-Йорк. В Нью-Йорке еврейская община сообщила о самом большом количестве преступлений на почве ненависти в прошлом году. В отчет также включены данные о случаях ненависти, в том числе о ненасильственных формах дискриминации, таких как домогательства.
2022-02-01T04:16:30+03:00
2022-02-01T04:16:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:16, 01 февраля 2022
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