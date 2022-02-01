В Ингушетии избили Сараждина Султыгова, ответившего на ультиматум Кадырова ингушскому народу

Неизвестные в Ингушетии избили сопредседателя общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждина Султыгова. «Я подал заявление в полицию. Злоумышленники уже известны. Просто ударили по лицу и сбежали. Обычная демонстрация силы. Хотят показать, что для них все досягаемы. Неслучайно один снимал на камеру — для заказчика», — рассказал о произошедшем Сараждин Султыгов, его слова приводит Znak.