В Ингушетии избили Сараждина Султыгова, ответившего на ультиматум Кадырова ингушскому народу

Неизвестные в Ингушетии избили сопредседателя общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждина Султыгова. «Я подал заявление в полицию. Злоумышленники уже известны. Просто ударили по лицу и сбежали. Обычная демонстрация силы. Хотят показать, что для них все досягаемы. Неслучайно один снимал на камеру — для заказчика», — рассказал о произошедшем Сараждин Султыгов, его слова приводит Znak.
2022-02-01T04:09:44+03:00
2022-02-01T04:09:44+03:00
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04:09, 01 февраля 2022
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