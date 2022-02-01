В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за бездомных собак

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление о введении в крае режима повышенной готовности связано с активностью бездомных собак и случаями нападения на людей.

22 января в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка, возбуждено уголовное дело.