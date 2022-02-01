Нежелательных реакций при испытании назальной вакцины нет, — центр имени Гамалеи

Пока добровольцам введена только первая доза, через 21 день после первой вакцинации им будет введен второй компонент. Привито 6 человек, всего в рамках исследования планируется вакцинировать 100 добровольцев. Исследования проводятся на базе четырех медицинских учреждений, в том числе в Сеченовском университете.
2022-02-01T03:47:43+03:00
2022-02-01T03:47:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:47, 01 февраля 2022
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