Во Владивостоке 314 домов временно отключили от подачи воды из-за аварийных работ

Специалисты КГУП «Приморский водоканал» ограничили подачу холодной воды в 314 домов во Владивостоке на время устранения возникших аварий, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. У большей части домов водоснабжение планируется восстановить уже к 13:00 по местному времени. Остальные работы будут завершены к 20:00.