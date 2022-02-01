Калифорния собирается демонтировать самую большую камеру смертников в стране, — Associated Press

Цель состоит в том, чтобы превратить отделение государственной тюрьмы Сан-Квентин в «позитивную, исцеляющую среду». «Мы начинаем процесс закрытия камер смертников, чтобы перепрофилировать и преобразовать нынешние единицы жилья в нечто инновационное и ориентированное на реабилитацию», — заявила Ассошиэйтед Пресс пресс-секретарь Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации Вики Уотерс.