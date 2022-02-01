Калифорния собирается демонтировать самую большую камеру смертников в стране, — Associated Press

Цель состоит в том, чтобы превратить отделение государственной тюрьмы Сан-Квентин в «позитивную, исцеляющую среду». «Мы начинаем процесс закрытия камер смертников, чтобы перепрофилировать и преобразовать нынешние единицы жилья в нечто инновационное и ориентированное на реабилитацию», — заявила Ассошиэйтед Пресс пресс-секретарь Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации Вики Уотерс.
2022-02-01T03:24:58+03:00
2022-02-01T03:24:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2973408-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:24, 01 февраля 2022
Загрузка комментариев...