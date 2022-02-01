Минздрав России продлил срок годности вакцины «ЭпиВакКорона»

Он увеличен до 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки. В «Векторе» также отметили, что по мере получения новых данных, сроки годности могут быть еще увеличены. Также в «Векторе» разъяснили, что продление сроков годности на разное время связано с тем, что включение производственных площадок происходило в разное время.
2022-02-01T03:10:31+03:00
2022-02-01T03:10:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:10, 01 февраля 2022
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