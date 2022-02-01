Минздрав России продлил срок годности вакцины «ЭпиВакКорона»

Он увеличен до 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки. В «Векторе» также отметили, что по мере получения новых данных, сроки годности могут быть еще увеличены. Также в «Векторе» разъяснили, что продление сроков годности на разное время связано с тем, что включение производственных площадок происходило в разное время.