В Приморье таможенники предотвратили незаконный вывоз леса в Китай на 30 миллионов долларов

Изъято более тысячи кубометров лесоматериалов, подготовленных к отправке за границу. Ориентировочная стоимость данной партии составляет 14 миллионов рублей, контрактов было заключено на 30 миллионов. Уточняется, что в отношении закупавшего лес работника фирмы возбуждено семь уголовных дел, в том числе за контрабанду в крупном размере.
2022-02-01T02:56:10+03:00
2022-02-01T02:56:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:56, 01 февраля 2022
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