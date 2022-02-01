В Приморье таможенники предотвратили незаконный вывоз леса в Китай на 30 миллионов долларов

Изъято более тысячи кубометров лесоматериалов, подготовленных к отправке за границу. Ориентировочная стоимость данной партии составляет 14 миллионов рублей, контрактов было заключено на 30 миллионов. Уточняется, что в отношении закупавшего лес работника фирмы возбуждено семь уголовных дел, в том числе за контрабанду в крупном размере.