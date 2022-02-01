США давят на Бразилию, добиваясь отмены визита Болсонару в Москву, — Folha de S.Paulo

Власти США оказывают дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмена запланированного на февраль визита ее президента Жаира Болсонару в Москву, передает еженедельная бразильская газета Folha de S.Paulo. Как уточняет издание, цель таких усилий Вашингтона заключается в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины.
2022-02-01T02:45:53+03:00
2022-02-01T02:45:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:45, 01 февраля 2022
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