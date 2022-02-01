США давят на Бразилию, добиваясь отмены визита Болсонару в Москву, — Folha de S.Paulo

Власти США оказывают дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмена запланированного на февраль визита ее президента Жаира Болсонару в Москву, передает еженедельная бразильская газета Folha de S.Paulo. Как уточняет издание, цель таких усилий Вашингтона заключается в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины.