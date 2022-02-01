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02:33, 01 февраля 2022

Комментарий Трампа о помиловании может осложнить судебное преследование участников штурма Капитолия, — CBS

Тем, кого судят за подстрекательство к мятежу, грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, если они будут признаны виновными. Федеральные судьи уже приняли во внимание риторику бывшего президента, отказавшись освободить некоторых обвиняемых до суда.
Прошло больше года после штурма Капитолия, а ни один из подсудимых 6 января не предстал перед судом. Ожидается, что только пять дел будут переданы в суд в конце марта, сообщил CBS News представитель министерства юстиции.


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