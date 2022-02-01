SpaceX отправила в космос ракету-носитель с итальянским радиолокационным спутником

Четыре раза запуск переносился. Ранее его отложили на сутки из-за плохой погоды на мысе Канаверал, откуда производится запуск. Радиолокационный спутник COSMO-SkyMed принадлежит Итальянскому космическому агентству. Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» вывела аналогичный спутник на орбиту в декабре 2020 года, сообщает РИА Новости.