США получили от российских властей письменную реакцию на предложение по деэскалации украинского конфликта, — CNN

США получили от РФ ответ на отправленные ранее Вашингтоном предложения по безопасности, передает американский телеканал CNN. Согласно этим данным, ответ был передан американской стороне в письменной форме. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, передает агентство РИА Новости.
2022-02-01T02:10:12+03:00
2022-02-01T02:17:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 01 февраля 2022
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