В Гидрометцентре предупредили москвичей о резком похолодании к концу недели

По словам научного руководителя Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Романа Вильфанда, жителей и гостей столицы ожидает резкий перепад температур. Так, еще во вторник, 1 февраля, в Москве температура будет на 9 градусов выше нормы, а к концу недели столбики термометров опустятся до -14°С.