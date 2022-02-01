В Гидрометцентре предупредили москвичей о резком похолодании к концу недели

По словам научного руководителя Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Романа Вильфанда, жителей и гостей столицы ожидает резкий перепад температур. Так, еще во вторник, 1 февраля, в Москве температура будет на 9 градусов выше нормы, а к концу недели столбики термометров опустятся до -14°С.
2022-02-01T02:05:43+03:00
2022-02-01T02:05:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 01 февраля 2022
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