Великобритания даст Киеву 88 миллионов фунтов для поддержания экономики, — Даунинг-стрит

Отмечается, новый фонд вкупе с с другим британским фондом Good Governance Fund помогут снизить зависимость Украины от энергетических поставок России. Фонд Good Governance Fund был основан в 2015 году для поддержки экономических реформ и реформирования институтов власти в Восточной Европе и на Западных Балканах, передает РИА Новости.