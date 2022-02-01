Великобритания даст Киеву 88 миллионов фунтов для поддержания экономики, — Даунинг-стрит

Отмечается, новый фонд вкупе с с другим британским фондом Good Governance Fund помогут снизить зависимость Украины от энергетических поставок России. Фонд Good Governance Fund был основан в 2015 году для поддержки экономических реформ и реформирования институтов власти в Восточной Европе и на Западных Балканах, передает РИА Новости.
2022-02-01T01:49:00+03:00
2022-02-01T01:49:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:49, 01 февраля 2022
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