Киев одобрил выбор Бриджит Бринк на должность посла США в Украине, — CNBC

Сам Байден еще не объявил о своем окончательном решении. Украина готовит официальные документы для Госдепартамента, и как только они будут получены, администрация Байдена должна уведомить об этом Конгресс. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил кандидатуру Бринк с украинскими официальными лицами в этом месяце во время своего визита в Киев.