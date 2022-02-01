Киев одобрил выбор Бриджит Бринк на должность посла США в Украине, — CNBC

Сам Байден еще не объявил о своем окончательном решении. Украина готовит официальные документы для Госдепартамента, и как только они будут получены, администрация Байдена должна уведомить об этом Конгресс. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил кандидатуру Бринк с украинскими официальными лицами в этом месяце во время своего визита в Киев.
2022-02-01T01:37:11+03:00
2022-02-01T01:37:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:37, 01 февраля 2022
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