ОАЭ перехватили ракетный удар во время визита президента Израиля, — Reuters

Ракета выпущена йеменским движением хуситов, об этом сообщает военное ведомство Объединенных Арабских Эмиратов. Высокопоставленный официальный представитель Эмиратов назвал атаки «бесполезными» провокациями. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация поддерживает «ежедневный контакт» с ОАЭ для устранения угроз.