На Украине с начала года получили около тысячи ложных сообщений о минировании

Информация о минировании касалась около 10 тысяч объектов, отметил министр Денис Монастырский. По словам Монастырского, Украина расценивает такое большое количество сообщений о ложном минировании «как элемент гибридной войны» и как организованное явление. Он также утверждает, что большинство таких угроз поступает из-за рубежа.
2022-02-01T01:23:10+03:00
2022-02-01T01:23:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:23, 01 февраля 2022
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