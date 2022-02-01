На Украине с начала года получили около тысячи ложных сообщений о минировании

Информация о минировании касалась около 10 тысяч объектов, отметил министр Денис Монастырский. По словам Монастырского, Украина расценивает такое большое количество сообщений о ложном минировании «как элемент гибридной войны» и как организованное явление. Он также утверждает, что большинство таких угроз поступает из-за рубежа.