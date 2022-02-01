Novavax подала запрос в Управление по санитарному надзору на разрешение для использования вакцины от ковида

Запрос был частично основан на результатах двух крупных клинических испытаний с участием примерно 30 000 человек в США и Мексике, которые, по словам компании, за две дозы вакцины, введенные с интервалом в три недели, продемонстрировали общую эффективность примерно 90%, хотя испытания проводились до того, как доминирующим штаммом стал омикрон.
2022-02-01T01:01:34+03:00
2022-02-01T01:01:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:01, 01 февраля 2022
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