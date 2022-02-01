Novavax подала запрос в Управление по санитарному надзору на разрешение для использования вакцины от ковида

Запрос был частично основан на результатах двух крупных клинических испытаний с участием примерно 30 000 человек в США и Мексике, которые, по словам компании, за две дозы вакцины, введенные с интервалом в три недели, продемонстрировали общую эффективность примерно 90%, хотя испытания проводились до того, как доминирующим штаммом стал омикрон.