В России выросла пошлина на экспорт нефти

Средняя цена на нефть марки Urals за месяц составила 77,16 доллара за баррель. Месяцем ранее она составляла 75,75 доллара за баррель. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит с 1 февраля 35,9 доллара против 120,8 доллара месяцем ранее. Пошлина на экспорт товарного бензина повышается до 14,3 доллара за тонну с 14 долларов, а прямогонного (нафты) — до 26,2 доллара с 25,5 доллара за тонну, передает агентство РИА Новости.