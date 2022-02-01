СНБО Украины: у границ находятся 120 тысяч российских военных

Секретарь Совета Алексей Данилов призвал людей не паниковать. Он добавил, что Украина, тем не менее, к этому готова. Есть прописанные механизмы и алгоритмы действия. «Много это или мало, я сейчас не буду говорить, я точно могу сказать, что этого явно недостаточно для той операции, о которой все говорят. Но может ли Россия пойти и сделать какое-то безобразие, как она делала в 2014 году, — конечно, может», — сказал секретарь СНБО в эфире телеканала ICTV.