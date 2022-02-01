Росстат назвал самые дорогие и дешевые города для жизни

Самым дорогим оценен город Анадырь, наиболее низкую оценку получил Назрань в Ингушетии. Из данных Росстата следует, что в самом дорогом городе товары и услуги более чем в два раза дороже, чем в самом дешевом, передает газета РБК. Столица России Москва, как и Санкт-Петербург, остались за пределами первой десятки дорогих городов.