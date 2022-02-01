Росстат назвал самые дорогие и дешевые города для жизни

Самым дорогим оценен город Анадырь, наиболее низкую оценку получил Назрань в Ингушетии. Из данных Росстата следует, что в самом дорогом городе товары и услуги более чем в два раза дороже, чем в самом дешевом, передает газета РБК. Столица России Москва, как и Санкт-Петербург, остались за пределами первой десятки дорогих городов.
2022-02-01T00:25:42+03:00
2022-02-01T00:25:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:25, 01 февраля 2022
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