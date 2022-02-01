Материнский капитал и социальные выплаты выросли на 8,4%

В 2022 году материнский капитал впервые индексируются не по прогнозной, а по фактической инфляции. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, передает агентство РИА Новости.