Материнский капитал и социальные выплаты выросли на 8,4%

В 2022 году материнский капитал впервые индексируются не по прогнозной, а по фактической инфляции. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, передает агентство РИА Новости.
2022-02-01T00:11:28+03:00
2022-02-01T00:11:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:11, 01 февраля 2022
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