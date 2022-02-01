США могут перебросить войска в Европу по просьбе стран, — Пентагон

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге для журналистов, что 8,5 тысяч военных, которые получили приказ готовиться к переброске, предназначены для действий в составе сил быстрого реагирования НАТО, но помимо них США могут задействовать в регионе другие силы, передает ТАСС. У Кирби нет данных о том, в какие конкретно страны и сколько таких войск могут быть направлены.
2022-02-01T00:00:46+03:00
2022-02-01T00:00:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:00, 01 февраля 2022
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