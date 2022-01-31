На Украину прибыла пятая поставка вооружений из США

Министр обороны Резников сообщил, что вскоре ожидается еще одна партия оружия. Отмечалось, что поставки вооружения происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму $200 миллионов, передает ТАСС. «Пятая «птица» в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра», — написал Резников в своем «Твиттере».
2022-01-31T23:53:05+03:00
2022-01-31T23:53:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:53, 31 января 2022
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